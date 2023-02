Una variada proposta d'actuacions musicals protagonitzarà l'obertura d'UNNIC

Andorra la VellaUNNIC celebrarà l'obertura del centre amb una jornada inaugural farcida d'actuacions musicals. Serà a partir de les 17 de dissabte vinent, 4 de març, que el centre d'oci integral que incorpora el Gran Casino d'Andorra. Donarà el tret de sortida a la històrica i esperada obertura de portes un tribut al rei del rock, Elvis Presley, a càrrec de Manu & The Vodka's.

Al llarg de la jornada inaugural les actuacions se succeiran als diferents espais del centre. El Music Bar i Show Dinner acolliran l'actuació de Brequette, cantant i compositora de funky, jazz i soul, guanyadora del programa TopStar. El mateix espai serà l'escenari d'un concert de Muchacho, conegut pels seus temes de rumba catalana.

UNNIC aposta també pel talent local, que en endavant esdevindrà un dels protagonistes habituals de la programació musical i d'espectacles del nou centre d'oci integral. El mateix dissabte de l'obertura el Red Bar acollirà un recital del quartet de jazz Kic Barroc juntament amb el duet integrat per Enric Bartumeu, músic i pianista, i el cantant Àlex Murga.

La jornada inaugural, i cada dia a partir de l'obertura, UNNIC comptarà també amb sessions de discjòqueis. En aquest sentit, Dj Blade serà l'encarregat de donar el tret de sortida a l'oferta musical en aquest format. Blade és un Dj crossover que es mou per diferents estils de música, des de l'electrònica fins al hip hop. Com a Dj resident, serà l'encarregat de donar ritme a les nits del Music Bar d'UNNIC. Acompanyaran a Dj Blade en aquesta primera jornada l'eclèctic Dj Angel de Andrés i la sempre sorprenent Dj Laeet.

La programació musical de dissabte 4 de març es dividirà en tres espais diferents d'UNNIC. Per començar, el Music Bar i Show Dinner acollirà un Tribut a Elvis Presley (17 hores), una actuació per part de la cantant i compositora de funky, jazz i soul, i guanyadora del programa TopStar Brequette, un concert del grup de música de rumba catalana Muchacho (19 hores) i una sessió del Dj resident d'UNNIC, DJ Blade (20:30 hores),

Per altra banda, l'espai Music Bar acollirà diverses sessions de discjòqueis a partir de les 23 hores amb noms com Dj. Blade, Dj crossover -que es mou per diferents estils de música, des de l'electrònica fins al hip hop-, Dj. Angel de Andrés -un Dj andorrà amb més de vint anys d'experiència al món de la nit que es mou entre diversos estils com deep house, el funky house, l'afro house, el nu disco o el techno-, Dj. Laeet -una Dj versàtil que alterna les muntanyes i es mou amb diversos estils musicals com el tech house, classic house, afro house, flower power o els 80's-, i OscarSax i Maken Row, que presentaran un espectacle singular amb un enèrgic saxofonista acompanyat de Maken Row a la guitarra elèctrica.

Finalment, l'espai Red Bar programarà l'actuació del quartet de jazz de Kic Barroc i del duet integrat pel músic i pianista Enric Bartumeu i el cantant Àlex Murga (18:00 hores), i el concert de covers de pop flamenc protagonitzat pel cantant, guitarrista i compositor Ismael González (21:30 hores).