Els veïns de Besillosa demanen el comú fer marxa enrere en la privatització d'algunes places de pàrquing

La MassanaDiferents veïns de Besillosa han manifestat la seva voluntat que el comú de la Massana faci marxa enrere i acabi amb el pla de privatització de les places d'aparcament a la via pública. El comú va crear una sèrie de places en els carrers dels Ocells, Creueta i Doctor Mitjavila pintades al carrer. Aquestes places han substituït a les que hi havia abans en aquests carrers i que eren de lliure ús. El comú ha pintat les noves places i les va posar a llogar, tenint en compte que són moltes menys que el nombre de veïns i només una petita part del total de vehicles dels que viuen en els carrers. El comú va arrendar a 42 euros cada plaça. Les queixes d'una part dels veïns van començar des d'un primer moment, però han augmentat i hi ha més gent disconforme amb la decisió comunal i amb la ferma voluntat d'aconseguir que el comú faci marxa enrere perquè tothom pugui aparcar.