Vela acusa a l''Andorra Economic Forum de menystenir les dones

Andorra la VellaLa consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha estat molt crítica amb el cartell de ponents de l'Andorra Economic Forum. Vela ha indicat a través de les xarxes que no es pot "creure que no hi hagi cap dona per participar en aquest fòrum". I ha afegit que "la veritat, és per no anar-hi".

La parlamentària es refereix al fet que dels quinze ponents que hi haurà en el certamen no hi ha cap dona i ha fet una crida indirecta a Feministes d'Andorra i a l'Institut de les Dones perquè es manifestin respecte a aquesta situació.

La presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra Mònica Codina s'ha sumat a les crítiques. També a través de les xarxes ha indicat que "posar en valor les dones en l’economia tb seria la millor manera de posar en valor el nostre país Propostes les hispanes: Emma Navarro, Belén Romana, Irene Garrido, Rosa Sánchez-Yebra, … o les andorranes: Maria Cosan, Cuca Capdevila, Joaquima Sol, …"

El Centre de congressos d'Andorra la Vella acollirà el pròxim 30 de setembre l'Andorra Economic Forum (AEF), un esdeveniment de primer nivell sobre economia i empresa que es presenta amb la voluntat de reunir alguns dels economistes, alts directius i empresaris més destacats de parla hispana.

La trobada, organitzada per Abast Global juntament amb Rack Labs, persegueix l'objectiu d'unir en una única iniciativa les veus líders en aspectes com l'emprenedoria, les tendències macroeconòmiques, la innovació i les noves tecnologies.

"Podríem haver organitzat l'esdeveniment a Madrid i assegurar-nos una macro participació, però ens interessava fer una aposta de país i donar valor afegit a Andorra" segons la directora de comunicació d'Abast Global, Helena de Torres mentre assenyalava que, en aquests moments, el ritme d'inscripcions a l'esdeveniment -que té una capacitat per a 900 persones- avança a molt bon ritme. "Si la valoració és positiva, la intenció és convertir aquest fòrum en un esdeveniment anual" ha avançat.