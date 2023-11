Vela vol millorar els mecanismes per controlar l'increment de despeses a la via sanitària preferent

Andorra la VellaAmb un moviment contundent, Susanna Vela, la Consellera General i Presidenta Suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, ha formulat una pregunta oral crucial al govern sobre les despeses generades per la implementació de la via preferent.

La introducció del sistema de via preferent, on els pacients estan obligats a consultar primer el seu metge designat, segons Vela això ha provocat un augment impressionant del 30% en els costos associats des de la seva creació. Les implicacions financeres d'aquest canvi han ascendit a 14,3 milions d'euros addicionals des de l'any 2020 fins al juliol d'aquest any, segons ha confirmat el Ministeri de Salut en resposta a una sèrie de preguntes escrites formulades per la Consellera General Socialdemòcrata.

Amb la propera sessió programada per al 23 de novembre, Susanna Vela preten interpel·lar el govern sobre els mecanismes en vigor per supervisar i controlar l'increment d'aquestes despeses associades a la via preferent. La pregunta arriba en un moment crític, ja que augmenten les preocupacions sobre la càrrega financera substancial que suposa el model de via preferent per al sistema de salut.