La venda de petards s'equipara a la del 2021 malgrat l'alerta de perill d'incendi

Andorra la VellaPoques hores abans de la Nit de Sant Joan, són moltes les persones que aprofiten els últims moments per adquirir un dels elements més característics d'aquesta festa: els petards. Enguany, els focs d'artifici estan en entredit tenint en compte els incendis que s'estan produint en territoris propers i l'alerta de perill de nivell 1 sobre 3 que es manté a Andorra. Tot i això, establiments que es dediquen a la comercialització d'aquests productes asseguren que fins al moment les vendes es mantenen en nivells similars a l'any passat, i fins i tot els superen.

A Andorra la Vella, les treballadores d'un dels locals que es dediquen a oferir aquesta tipologia de productes asseguren que la gent té ganes de festa, especialment després de superar el període de pandèmia. Els clients, això sí, són conscients de la situació climatològica actual i alerten els seus fills que si no plou no els deixaran tirar els petards. "La gent està vigilant amb la climatologia i és conscient dels problemes que es poden ocasionar", afirmen.

La tradició que també es manté aquest any és la d'anar a comprar la pirotècnia a darrera hora, tot i que en aquest local de la capital, per exemple, s'ofereixen 'packs' promocionals els primers dies d'obertura amb l'objectiu, precisament, d'evitar que es formin cues en l'últim moment que, per altra banda, "són inevitables".

Ara com ara els petards més venuts són les bombetes per als nens petits, tot i que els coets també estan tenint l'èxit que els caracteritza. De fet, hi ha persones que compren productes suficients per a muntar-se la seva pròpia revetlla a casa. De mitjana, els clients s'estan gastant un import proper als 50 euros, malgrat que s'estan enduent menys petards que en anys anteriors. I és que, com en la resta de productes, els preus dels petards també s'han vist incrementats aquest 2022. "El proveïdor apuja els preus i després és una reacció en cadena", afirmen.