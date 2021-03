"Versions contradictòries" sobre la mobilitat entre Andorra i Catalunya

Andorra la VellaDesprés del discurs de la síndica general d'aquest diumenge, el cap de Govern, Xavier Espot, ha fet referència a les recents declaracions del secretari general de salut de la Generalitat, qui havia assenyalat el Govern espanyol com el reponsable de la mobilitat fronterera entre el Principat i el territori català.

Espot ha assegurat que tan bon punt van saber que aquest era el motiu per la "no assimilació", el Govern va fer els seus contactes i "sembla ser que les versions són una mica contradictòries, però sigui com sigui, aquesta decisió acaba tenint un greu impacte en la nostra economia", i ha afegit que espera que durant els propers dies es pugui resoldre aquesta situació.