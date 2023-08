Quan i on es poden veure les Llàgrimes de Sant Llorenç a Andorra?

Andorra la VellaLes Perseides, una de les pluges d'estels més espectaculars de l'any, estan a punt de donar-nos un show celestial. Aquest esdeveniment astronòmic es pot contemplar des del 17 de juliol fins al 24 d'agost, però aquest any, la màxima activitat tindrà lloc el dissabte 12 d'agost, segons el director de l'Observatori Astronòmic Nacional (Institut Geogràfic Nacional), Rafael Bachiller.

Les Perseides, també conegudes com a Llàgrimes de Sant Llorenç, són un fenomen que captiva a astrònoms i enamorats del cel des de temps immemorials. Amb velocitats que superen els 50 quilòmetres per segon, aquests meteorits esclaten en penetrar en l'atmosfera terrestre, regalant-nos un espectacle de llums i colors que és senzillament hipnotitzant. La seva activitat pot arribar fins als 200 meteors per hora, creant un munt d'estels per mirar.

Si bé es poden veure des de tot l'hemisferi nord, Andorra és un dels millors llocs per gaudir d'aquesta meravella celeste. Diverses localitzacions d'aquest petit país ofereixen unes vistes perfectes per admirar les Perseides. Entre els llocs destacats hi ha: