Viaplana recalca la capacitat de la Seu per créixer

Andorra la VellaL'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, declara que "la Seu té més espai per créixer" que Andorra i que, encara que a ningú li agrada ser "ciutat dormitori", Andorra i la Seu "s'han de donar la mà" i beneficiar-se tots dos el màxim possible de la relació. Recorda que "són molts els lligams" entre l'Alt Urgell i el Principat, i remarca que els treballadors d'Andorra són benvinguts.

Viaplana lamenta que actualment també pateixen una manca d'habitatge que manté alts els preus en una situació que s'assembla a la del Principat. Però, la diferència és que a la Seu sí que hi ha espai per créixer. Estima que la capacitat de nous habitatges a l'Horta del Valira rondaria entre els 900 i els 1.000, però matisa que seria positiu que no tot fos iniciativa privada i es pogués crear el màxim nombre d'habitatges socials en aquesta zona.

Defensa que la condició de la Seu com a capital de comarca li permet assolir aquest possible creixement, encara que aclareix que es necessitaria temps per adaptar els serveis de la ciutat i garantir que l'increment poblacional no afectés la qualitat de vida dels residents a la ciutat.