Viatge de feina?

Sembla que tot va cobrant la seva normalitat. Ja vivim amb poques restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19 i una de les coses que ja fa dies que podem fer és viatjar!!! Els aeroports han recuperat la seva activitat i ja podem veure a gent anar i venir arrossegant maletes i transportant els seus dispositius mòbils que viatgen dins d'accessoris varis. Un d'ells són les motxilles que s'han creat expressament perquè puguem portar amb comoditat ordinadors portàtils, tauletes, mòbils, auriculars.... i Pyrénées Andorra ha creat un espai per a elles.

La firma italiana Piquadro, especialitzada en articles de negocis i viatges, ofereix tant motxilles com maletes de mà per transportar els teus dispositius mòbils a l'hora d'agafar un avió o bé un tren d'alta velocitat. L'interior d'aquests productes estan totalment preparats perquè cada aparell electrònic ocupi el seu lloc i quedi protegit de qualsevol moviment brusc.

Altres propostes que trobaràs a Pyrénées Andorra són les que ens aporten Delsey i Samsonite, més conegudes dins l'entorn dels viatges per negocis. En el cas de Delsey, la varietat està més que servida. Diferents colors, models i preus són els que descobriràs dins aquesta firma francesa.

Finalment, gràcies a l'aposta constant que ha fet l'americana Samsonite per la innovació, el disseny i l'ús de materials nous per la fabricació dels seus productes, l'ha posicionat com a líder del sector. Amb més de cent anys d'experiència, Samsonite acosta productes d'alta qualitat que s'acosten a les necessitats dels seus clients.

Ara només et falta veure quina d'aquestes motxilles o maletes de mà s'ajusten més a allò que estàs buscant. No ho dubtis més i acosta't a la planta baixa de Pyrénées Andorra i trasteja "in situ" totes les propostes que t'hem explicat en aquest article.