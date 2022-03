Viatges a meitat de preu fins a Barcelona pels usuaris i familiars de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Andorra la VellaL'Associació d'Usuaris, Familiars i Representants Legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (Aufare) i Autocars Nadal han signat aquest dimarts un conveni pel qual els associats a l'entitat gaudiran d'un 50% de descompte en els trajectes Andorra la Vella a Barcelona amb DirectBus, tant d'anada com de tornada.

El descompte s'aplicarà tant a l'usuari d'Aufare com al seu acompanyant. L'entitat lliurarà als usuaris que així ho desitgin una targeta que hauran de presentar a les taquilles d'Autocars Nadal a l'Estació Nacional d'Autobusos per beneficiar-se del descompte. No s'aplicaran descomptes als bitllets comprats a les taquilles de l'estació de Sants ni per la web.

En l'acte de signatura, la presidenta d'Aufare, Àngels Colell, ha expressat que des de l'entitat "volem donar les gràcies a Autocars Nadal per fer-nos partícips d'aquesta iniciativa. Pensem que aquest conveni afavoreix els nostres associats i els seus familiars i representants legals, que sovint s'han de traslladar a Barcelona per motius mèdics, i també podria animar-los a desplaçar-s'hi per oci".

Colell ha explicat que "per a gaudir d'aquest descompte només cal fer-se soci d'Aufare" i que poden fer-se'n "els familiars i representants legals de les persones ateses en algun programa de la Fundació, així com els mateixos usuaris que compleixin els requisits que marquen els estatuts de l'Associació".

Per la seva banda, el director general d'Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, ha exposat que "som una companyia sòlidament lligada al teixit social del país i aporta molta satisfacció posar un granet de sorra en tot allò que permeti generar valor i liderar canvis en diferents àmbits de la societat".

Aquest acord es va començar a preparar el 2020, però les negociacions van acabar aturades per la pandèmia de la Covid-19 i el consegüent confinament. Finalment, s'han reprès les converses i s'ha pogut posar en marxa la iniciativa, per a satisfacció de les dues parts. Així ho ha manifestat Colell, que ha dit que "esperem que aquest acte d'avui tingui continuïtat en el temps i puguin continuar confiant en Aufare per a futures col·laboracions".

DirectBus fa el trajecte Andorra-Barcelona els set dies de la setmana, amb sortides a les 6.15, les 11.15, les 15.15 i les 20.15 hores. En sentit contrari ho fa des de l'estació de Sants, a les 6.15, les 11.45, les 15.15 i les 20.45 hores. Dos d'aquests autobusos surten de la terminal 2 de l'aeroport del Prat, a les 11.00 i a les 20.00 hores, abans de passar per Sants.