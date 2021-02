Segona defunció per Covid en 24 hores i la xifra s'eleva a 106

Andorra la VellaEl Govern ha fet públiques les dades actualitzades referents a l'estat de la pandèmia al país i ha informat d'una nova defunció a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta de la segona mort en menys de 24 hores al centre sanitari després que dissabte es notifiqués el decés d'una pacient. Així, el nombre total de víctimes fins a la data és de 106.

Pel que fa a la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 10.251 persones i es registren un total de 9.533 altes. Això vol dir que hi ha 612 casos actius (3 més que dissabte): 15 persones resten ingressades a planta de l’hospital i 10 a l’UCI, els quals requereixen tots ventilació mecànica. Val a dir que a la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 26 aules estan sota vigilància activa –9 total i 17 parcial– i 40 en vigilància passiva.