(Vídeo) Aglomeració per agafar els busos de la línia del Pas

Andorra la VellaLes xarxes socials van plenes de les queixes d'usuaris de la línia L4 de bus d'Andorra la Vella al Pas de la Casa perquè el nombre de passatgers fa que el bus s'ompli en les primeres parades i ja no agafi més gent. El caos en la línia és absolut en diferents freqüències. L'acumulació de passatgers a la parada provoca múltiples tensions per entrar abans que s'acabin les places. La discussió amb el conductor és constant per les queixes que rep pel servei i amb la gent que no pot pujar.

Hi ha dos vídeos a la xarxa especialment significatius. El primer mostra el caos absolut en les parades d'Andorra la Vella amb una acumulació de gent que fa que alguns ja no puguin pujar al bus. El vídeo, molt curt, mostra com el conductor directament es posa dret i deixa fer davant la caòtica imatge.

El segon vídeo és conseqüència del primer. Hi ha una parada plena de gent a Escaldes. El bus de l'L4 per al Pas no s'atura perquè ja no entra més gent. I cal tenir en compte que el bus té moltíssimes parades en el trajecte fins al Pas on ja tampoc s'atura, provocant la indignació entre la gent.