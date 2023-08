El vídeo de les aglomeracions per tornar de les festes de Sant Julià en bus

Sant Julià de LòriaUna de les empreses que s'encarrega del transport públic ampliarà el servei de bus nocturn durant els últims dies de la festa major de Sant Julià de Lòria. Segons ha informat la companyia aquest dilluns, la decisió s'ha pres a causa de l'alta demanda que hi ha hagut aquest cap de setmana per les festes de la parròquia. I la demanda, concretament, és mostra en el vídeo que s'ha publicat a les xarxes socials on es poden veure les grans aglomeracions que es van viure la passada nit.