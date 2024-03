(Vídeo) Així retira Carles Puyol la neu a la porta de la seva casa a Andorra

Andorra la VellaUna de les imatges anecdòtiques de la jornada de neu intensa ha estat protagonitzada per l'exjugador del Barça Carles Puyol. L'exfutbolista viu amb la seva família a la Massana i s'ha trobat aquest matí amb la porta de casa plena de neu. La situació no hauria tingut més repercussió, perquè és una acció realitzada per molta gent d'Andorra durant tot el dia, si no fos perquè Puyol, fent honor a la seva fama de 'tio dur', ha sortit a treure la neu amb una pala i amb samarreta de màniga curta i pantalons curts. Això ha provocat que les imatges es tornessin virals a les xarxes socials.