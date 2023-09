(Vídeo) Aleix Espargaró explica per què vol quedar-se a Andorra tota la vida

Andorra la VellaEl pilot de MotoGP Aleix Espargaró ha explicat quins són els motius pels quals es va traslladar a residir a Andorra. Espargaró ha comentat que hi ha múltiples motius i que va estar a punt d'anar-se'n a viure a Amèrica quan va decidir marxar d'Espanya. Ha reconegut que els advocats fiscalistes li van recomanar Andorra com a destí per l'avantatge en impostos. Espargaró ha comentat que hi ha altres motius, sobretot perquè li encanta la muntanya i les activitats relacionades. El fet de ser un paradís per als ciclistes, ell és un fan de la bici, també és un dels punts forts. Assegura que s'ha enamorat del país io que no marxarà mai ni en el cas que canviessin les condicions fiscals.