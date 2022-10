Un vídeo sobre Andorra del youtuber mexicà 'Luisito Comunica' supera els 1,7 milions de visites en un dia

Andorra la VellaEl youtuber mexicà Luisito Comunica es va traslladar a Andorra per fer un llarg vídeo de resum sobre com és el Principat. Es tracta d'una explicació des del punt de vista d'un mexicà. L'èxit del vídeo ha estat immediat i ha aconseguit més d'1,7 milions de visites en un sol dia. Es titula 'El país donde los youtubers no pagan impuestos' i ha estat un fenomen viral a Mèxic i altres països sudamericans. A Espanya també perquè aquest youtuber és un dels més coneguts per les seves estades en diferents països. En el vídeo hi ha temes força discutibles com el preu dels pisos perquè confon els anuncis d'habitatges a Andorra la Vella quan en realitat són al Pas de la Casa i en realitat no es mou de la capital en cap moment, sense mostrar cap altra zona del país.