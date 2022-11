(Vídeo) Un conegut 'influencer' de les criptomonedes, sobre Andorra: "és un carrer amb estancs"

Andorra la VellaUn inversor en criptomonedes, conegut com a 'CryptoSpain' a internet, ha declarat a una entrevista en un canal de YouTube que no viuria a Andorra per evadir impostos perquè "és un carrer amb estancs". Aquest és el motiu que el va portar a escollir Portugal, privant a la societat andorrana de la seva presència al Principat.

Aquest 'influencer', encara que també es presenta com a inversor, és especialment conegut per dedicar-se a explicar a la seva audiència els millors mètodes per a evadir impostos, motiu pel qual oculta el seu rostre.