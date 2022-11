(Vídeo) Continuen les queixes per la quantitat de cops que no es pot agafar el bus per manca de places

Andorra la VellaEl reforç d'un servei més cada hora que va anunciar Govern no ha solucionat el problema del bus cap a les parròquies altes. Els vehicles s'omplen a les parades inicials i ja no agafen més gent. Això provoca protestes, una d'elles es recull al vídeo, de gent indignada perquè no permeten més passatgers un cop s'ha arribat a l'ocupació màxima.

Un altre video que circula del tema dels autobusos. Curios també veure com en la part que diu que els locals es queixen, tant la local com el conductor, parlen en castellà. pic.twitter.com/9OHV77fjgR — Andorra Twits 🇦🇩 (@andorratwits) 12 de noviembre de 2022