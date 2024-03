El vídeo d'uns contrabandistes creuant la muntanya malgrat la nevada

Andorra la VellaLa neu ha estat la protagonista de les jornades de divendres i dissabte a Andorra, i és que el pas del temporal ha deixat de moment un gruix d'entre 20 i 25 centímetres de neu nova a partir de 1.500 metres. Malgrat aquestes condicions, això sí, hi ha un grup de contrabandistes que no ha vist pertinent aturar les seves operacions malgrat les dures condicions climatològiques. El contraban no descansa.

Així ho mostra el vídeo compartit per la usuària de Twitter @ilandero al seu perfil.