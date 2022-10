En vídeo en què Ferrariman aprofita que el cotxe passa per sota de les barreres per a no pagar el pàrquing

Andorra la VellaL'influencer resident Ferrariman ha publicat un vídeo a les xarxes en què mostra com evita pagar el pàrquing, principalment perquè el seu cotxe d'alta gamma passa per sota de les barreres. En un moment en què la càmera l'enfoca directament, s'atura per a dir que "a Andorra ho teniu tot molt alt, tant les vorades com les barreres".