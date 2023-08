(vídeo) Ibai demana a TheGrefg que deixi d'anar en bici per Andorra, "em fa sentir una merda"

Andorra la VellaL'streamer basc Ibai ha fet un vídeo en el seu canal de TikTok on demana al seu company TheGrefg que deixi de fer vídeos on mostra com va cada dia en bici per Andorra. Ibai diu que ja no ho suporta més perquè els fa sentir com una "merda". El basc destaca que amb la calor que fa, ell no te ni ganes d'aixecar-se del llit i que l'únic que i falta és veure a TheGrefg en el vídeo diari fent centenars de quilòmetres en bici al Principat.