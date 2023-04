El vídeo de l'entrenament policial amb helicòpter i armes llargues

Escaldes-EngordanyLa policia ha fet públic un vídeo que mostra l’entrenament dels grups especials per preparar possibles situacions d’alt risc. En aquest cas, l’exercici és un operatiu on un helicòpter transporta quatre policies a un punt concret en alta muntanya. Els membres dels grups especials baixen fent ràpel per una corda des de l’helicòpter i se situen en posició d’atac amb armes llargues.