(Vídeo) L'incident entre Crystal Molly, ElMillor i ElXokas a la festa posterior als Esland

Andorra la VellaLa festa privada dels youtubers al casino Unnic d'Andorra va donar per a molt i de mica en mica es van sabent detalls d'alguns incidents. Després que s'hagi fet públic que un suposadament youtuber va agredir la seva parella dins del local, ara la youtuber trans Crystal Molly ha explicat un altre incident. La youtuber mexicana ha comentat que quan es va creuar amb el youtuber ElMillor, resident a Andorra, li va dedicar mirades retant-la. Ella explica que com només fa 1,63 tampoc podia plantar-li cara. Poc després, però, segons Crystal Molly, ElMillor ho va tornar a fer, suposadament amb ElXokas i aquí la cosa va canviar. L'streamer gallec s'hauria regirat i la situació no va acabar en baralla perquè ElMillor va haver de demanar disculpes, segons el relat de la youtuber.

Según Crystal, un streamer encaró a Elmillor en la fiesta de los Esland y se achantó de inmediato.



Minutos antes, habría estado mirándola mal a ella de forma retadora pero obviamente ella no le respondió.



Se habla de que el chico que le paró los pies podría haber sido Xokas. pic.twitter.com/yfoWsHbcih — Javi Oliveira (@javioliveira) 19 de febrero de 2024

En referència al primer incident,el youtuber Keroro va fer una publicació per explicar el que considerava un comportament inacceptable d’un altre dels famosos convidats a la festa. Keroro assegura que quan estava descansant en un dels sofàs a les quatre de la matinada, va veure com davant seu un altre youtuber començava a agafar fort del pèl a una noia i la intentava empènyer amb cops. Aquest altre youtuber és conegut com a Temo i fa continguts relacionats amb futbol a diferents xarxes com Twitter, TikTok i Instagram.

Keroro narra que llavors va actuar i agafar l’home del braç, i que el va tirar a terra perquè no fes més mal a la dona. Va ser llavors quan el presumpte agressor se li va encarar i li va intentar pegar també a ell, però la intervenció d’altres assistents ho va impedir.

Temo va reconèixer haver agafat del cabell a la seva parella, però al·lega que no va ser per agredir-la sinó per atreure-la perquè s'estava comportant de forma violenta. La resta del relat de Keroro el nega. El vídeo de l'explicació de Temo va ser retirat posteriorment, però ja hi havia gent que l'havia baixat i l'han tornat a penjar.