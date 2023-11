El vídeo de Llados on insulta a Andorra ja té 2,3 milions de visites

Andorra la VellaEl polèmic creador de contingut, Llados, ha experimentat una transformació notable en la seva imatge pública, passant de ser el malvat a heroi, com titula Movistar, a les xarxes socials per les seves crítiques als streamers que trien Andorra com a destinació.

Aquest controvertit influencer va guanyar notorietat fa uns mesos a causa de les seves declaracions i comentaris, però recentment ha estat elogiat per un contundent 'zasca' dirigit als creadors de contingut que opten per traslladar-se a Andorra.

L'influencer, entre bromes i sinceritat, va afirmar que ningú viuria a Andorra si els impostos fossin més baixos, qualificant aquells que resideixen allà com a "inútils" per creure que els diners ho és tot. Segons ell, el 99,9% de qui tria Andorra ho fa per estalviar diners i no per viure allà, llançant un zasca èpic que ha guanyat l'atenció, especialment a través d'un post a X, on el vídeo ja ha superat les 2,3 milions de reproduccions.

No només això, sinó que la majoria de les respostes han estat positives, amb comentaris com "Facts" o "està basadíssim", demostrant que Llados, abans objecte de crítiques, està sumant adeptes a la seva forma de pensar. El seu canvi de perspectiva ha generat un debat a les xarxes socials sobre els motius darrere de l'elecció d'Andorra com a destinació pels streamers i creadors de contingut.

Por fin dice algo sensato — Fran Álvarez (@fjalvarezdd) 21 de noviembre de 2023