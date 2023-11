Pas de la CasaEl portal 'MétéoPyrénées' ha compartit en les seves xarxes un vídeo que mostra l'estat del Pas de la Casa després d'hores de nevades. La zona ja està coberta per una bona capa de neu i els equipaments s'han tornat no només obligatoris, sinó necessaris per a la circulació.

Équipements obligatoires au dessus de l'Hospitalet ce matin. Les chutes de neige se poursuivent jusqu'à ce soir #pasdelacasa 📷@andorra_picture pic.twitter.com/JeMhAybs1C — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 22 de noviembre de 2023