El vídeo que mostra com s'ha començat a regalar oli amb els cartons de tabac

Andorra la VellaL'exponencial pujada del preu de l'oli durant els últims mesos s'ha convertit en un dels temes d'actualitat més comentat, perquè tothom ho nota a l'hora de fer la compra. Però aquest increment de preus ha portat a situacions que no eren tan previsibles, com ara que les companyies tabaqueres considerin l'oli un obsequi a l'alçada del whisky en valor, el que no deixa de resultar sorprenent. Així ho mostra un usuari en aquest vídeo, on s'observa com hi ha cartons de tabac acompanyats d'aquesta beguda alcohòlica o bé amb ampolles d'oli.

En Andorra regalan aceite con el tabaco. pic.twitter.com/txRFy0ECcb — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 25 de septiembre de 2023