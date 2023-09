El vídeo en què Mr Crypto assegura que molta gent "es va passar pels ous" la nova llei del català

Andorra la VellaL'empresari Carlos Adams, conegut com a Mr Crypto i un dels fundadors de Racks Labs, ha fet declaracions sobre la nova llei que obliga a passar un curs de 30 hores de català per renovar el permís de residència. Adams ha afirmat que:

"La que s'ha embolicat amb Agustin51, Agustin51, és un pana el nostre" i ha afegit que "he sentit molt això últimament, se us va acabar la ganga, a veure persona limitada. Tu creus que si soc capaç de manejar 6 empreses i facturar milions d'euros, no podré passar un curs de català? Jo estic segur que al final ni hauré de fer-ho".

Adams va afegir que també està analitzant com els polítics del govern espanyol podrien beneficiar-se del sector privat i va destacar la importància d'una reflexió aprofundida sobre les polítiques d'immigració i els seus impactes. A més a més, compara la situació amb la Covid-19 i treu ferro a la nova llei, "Fins i tot amb el tema del Covid, molta gent es passo tot això pel folre dels ous".