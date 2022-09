(vídeo) Plataforma per la Llengua crítica el Rubius per no entendre el català quan és l'única llengua oficial a Andorra

Andorra la VellaPlataforma per la Llengua ha entrat en la polèmica sobre el vídeo on El Rubius explica l’incident que va tenir a casa seva amb una repartidora que li portava menjar ràpid i a la qual no entenia per què parlava en català. El col·lectiu s’ha sumat a les crítiques al youtuber per no entendre el català quan viu en un país on aquesta és l’única llengua oficial. Fins i tot li recomanen que l’aprengui perquè li aniria bé per al seu “dia a dia”. Des de les xarxes socials han estat múltiples persones i grups que han estat crítics amb el Rubiu pel fet que quan ja fa anys que viu al Principat no entengui la llengua oficial.

🙇‍♀️ Home, @Rubiu5, que no sabies a quin país et mudaves? La llengua oficial d'#Andorra és el català!



🤔 Si tothom el parla, com bé dius, no aniria sent hora que comencessis a aprendre'l? No només per entendre els repartidors de menjar a domicili, sinó per al teu dia a dia! https://t.co/ZfFta3UAhx — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) 6 de septiembre de 2022