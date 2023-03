(Vídeo) La policia fa una crida per combatre la intolerància i el discurs d'odi

Andorra la VellaLa policia recorda la importància de combatre la intolerància i el discurs d'odi amb la implicació de tota la ciutadania en el respecte dels drets humans. En un vídeo publicat aquest dimecres a la seva pàgina web, les autoritats recorden que el discurs d'odi fa referència a qualsevol expressió que discrimini, fomenti estereotips negatius o estigmatitzi un grup o un individu per factors identitaris com poden ser l'origen, la religió, les creences, la nacionalitat, el gènere o l'orientació sexual.

Aquest tipus de missatges, asseguren, vulneren drets fonamentals i fan mal a les persones a qui es dirigeixen i a tota la societat en general. És per això que la policia vetlla perquè es respectin aquests drets i fa una crida a tota la ciutadania per a fomentar la tolerància i evitar divulgar continguts discriminatoris.

A més a més, el cos recorda que el títol II de la Constitució recull que "la Declaració Universal dels Drets Humans és vigent a Andorra" i que "totes les persones són iguals davant la llei". Per tant, "ningú no pot ser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social".

Finalment, les autoritats posen en relleu que Andorra sempre ha estat un país ric per la seva diversitat, integració i convivència entre cultures i religions, elements que cal cuidar i continuar promovent des de tots els àmbits de la societat i d'una manera integral, com també recomanen les Nacions Unides.