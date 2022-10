El vídeo de presentació del nou parc solar de Grau Roig

El nou parc fotovoltaic de Grau Roig s'ha convertit en una prova per constatar si Andorra pot aspirar a través de l'energia solar a tenir una quantitat important de producció pròpia i disminuir la dependència de la importació d'energia. FEDA ha fet públic un vídeo on s'explica quin és l'objectiu d'una instal·lació que podria esdevenir clau per a la 'sobirania energètica' d'Andorra, un concepte que ha passat a ser molt important amb l'evolució d'aquest mercat a nivell mundial i de les complicades previsions de futur. Es tracta de 2.000 plaques que generaran la despesa equivalent a 250 llars l'any.