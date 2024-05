(VÍDEO) Protecció de Dades ensenya com evitar que Meta agafi dades de les xarxes per millorar la seva IA

Andorra la VellaL'Agència de Protecció de Dades d'Andorra ha emès un comunicat destacant una important actualització de Meta en la seva política de privacitat. A partir del 26 de juny, Meta començarà a utilitzar el contingut publicat pels usuaris a les seves xarxes socials per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial (IA). A més ha publicat un vídeo-tutorial per evitar que la multinacional treballi amb les publicacions dels usuaris.

L'empresa matriu de plataformes com Facebook i Instagram, ha informat que aquesta actualització forma part d'un esforç per millorar les seves tecnologies d'IA mitjançant l'ús de dades generades pels mateixos usuaris.

Segons Meta, “fem servir informació disponible públicament en línia i informació amb llicència. També utilitzem la informació que has compartit en els productes i serveis de Meta. Per exemple, publicacions o fotos amb les seves descripcions. No fem servir el contingut dels teus missatges privats amb amics i familiars per entrenar les nostres IA.”

Les interaccions dels usuaris amb els xatbots de Meta, disponibles de forma limitada en alguns països, també formen part de les dades d'entrenament. Meta ha habilitat un formulari perquè aquells que ho desitgin puguin exercir el seu dret d'oposició i impedir, encara que no de manera completa, que el contingut que han generat al llarg dels anys a plataformes com Facebook i Instagram sigui utilitzat per l'IA.

Aquesta actualització entrarà en vigor el pròxim 26 de juny, donant als usuaris l'oportunitat de gestionar com es fa servir el seu contingut en el desenvolupament tecnològic de Meta.