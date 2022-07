El vídeo del rap que vol trencar el mite que a Andorra "todos somos ricos"

Andorra la VellaEl raper andorrà Flake (David Flaqué) ha fet públic un nou tema, anomenat '+376', gravat en la Plaça del Consell General on és molt crític amb el model econòmic del Principat. Un conjunt d'atacs a que la major part de la gent del país té problemes per arribar a final de mes. Ve a dir que dels 70.000 habitants hi ha 10.000 que viuen amb "luxes" i la resta no pot viure amb els sous en comparació amb el nivell de vida.