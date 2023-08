El vídeo del sistema dels CDR per boicotejar La Vuelta

Andorra la VellaAgents de la Policia Nacional Espanyola han detingut quatre individus aquest dissabte, quan es creu que intentaven sabotejar La Volta Ciclista a Espanya 2023 durant el seu pas per la comarca del Solsonès.

Els agents van sorprendre els detinguts en una zona boscosa de la comarca ilerdenca quan estaven a punt d’activar un dispositiu amb l’objectiu de vessar centenars de litres de líquid al pas de l’escamot de La Volta Ciclista a Espanya 2023, en la seva etapa d’aquest dilluns entre Súria (Barcelona) i Arinsal (Andorra).

L’artefacte consistia en dos bidons de 200 litres cadascun, juntament amb una electrovàlvula i un temporitzador per a l’activació. L’aparell estava ben amagat entre la vegetació, inclosa la mànega que s’estenia fins a la carretera per abocar el líquid, dificultant-ne la detecció. Líquid similar a l’oli de motor estava a l’interior i serà analitzat per experts de la Policia Científica per determinar-ne la composició.