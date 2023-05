(vídeo) Suposat avistament d'un os a muntanyes andorranes

Andorra la VellaS'ha fet públic a través de les xarxes socials un vídeo on suposadament s'ha gravat a un ós que hauria passat per les muntanyes andorranes. Les imatges no han estat ratificades com a 'reals', entenent que no s'ha conformat que la zona per on es veu el plantígrad sigui 'realment' territori andorrà. El moment de la gravació correspon, això sí, en el temps al fet que els banders hagin fet públic que es van localitzar petjades d'un ós que hauria passat per diferents zones del territori andorrà. Els rastres deixats pel mamífer evidencien que va recórrer la zona d’Envalira, el Maià, i Incles. Aquesta mateixa fase de recerca, també ha permès constatar petjades a la Coma de Ransol que estableixen la direcció de l’os cap a França.