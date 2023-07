(vídeo) Les tempestes provoquen una esllavissada a Escaldes

Escaldes-EngordanyEl Cos de Bombers d'Andorra ha informat que, a causa de les fortes pluges, s'han produït diversos accidents. D'una banda, un accident que implicat un vehicle a la zona del Forn de Canillo, una esllavissada a la carretera general, al costat de FEDA i una altra esllavissada a la carretera dels Vilars. Segons expliquen des del cos d'extinció, no s'ha hagut de lamentar cap dany personal en cap de les sortides efectuades pels bombers. Tot i això, els torrents d'aigua eren molt potents, tal com es pot veure al vídeo, on es mostra l'esllavissada i el riu d'aigua que es forma a la carretera dels Vilars.