(Vídeo) El torrent es desborda per damunt de la carretera general a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLes imatges de l'impactant torrent que està afectant la carretera general número 1 en la zona propera a l'Epizen s'han fet públiques a través de la xarxa. La força de l'aigua acumulada durant la tempesta ha desbordat el torrent i cau directament sobre la via. En les imatges també es pot veure la impressionant força de l'aigua que passa per la zona canalitzada. L'efecte de la tempesta a Sant Julià fa que s'hagi de circular amb precaució en l'entrada i sortida d'Andorra per la general 1.

CAOS després de una altra gran tempesta que ha afectat un altre vegada a Sant julià de Lòria..

Molts torrents s’han desbordat i hi ha força dificultats.

Molta precaució perquè les properes hores continuaran les violentes tempestes al Pirineu i Prepirineu!

Imatges de @MeteoPiri pic.twitter.com/rUeBAMgt20 — MeteoPirineus (@MeteoPiri) 29 de junio de 2023