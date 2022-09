El vídeo viral d'un youtuber resident conduint un Lamborghini Huracan per Andorra

Andorra la VellaEl youtuber resident AlphaSniper ha aconseguit convertir en viral un vídeo on es veu conduint el seu Lamborghini Huracan Performante per carreteres i carrers d'Andorra. El vídeo ha aconseguit 120.000 visites en un sol dia. AlphaSniper mostra el funcionament del cotxe i les seves característiques mentre circula per vies del Principat. El Lamborghini Huracan Performante té un cost de 200.000 euros i el que porta el youtuber resident porta matrícula andorrana.