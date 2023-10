El vídeo en què el youtuber andorrà Spursito assegura que guanya "entre 200 i 300.000 euros" a l'any

El youtuber de nacionalitat andorrana Martí Miras Nadal, conegut a internet com a Spursito, ha visitat aquesta setmana el pòdcast de to humorístic la Sotana com a convidat. Durant la primera part del programa han dedicat, com és habitual, un espai per entrevistar al creador de continguts on no han faltat les preguntes de caràcter personal, i sobretot la que genera més interès, que és quants diners és capaç d'ingressar a partir del seu treball i la Kings League, on és propietari d'un dels equips participants.

Spursito no esquiva la pregunta del programa i assegura sense pal·liatius que estima que enguany podria ingressar "entre dos-cents i tres-cents mil euros" en total. Una afirmació que deixa els integrants del programa completament sorpresos, malgrat que esperaven una xifra elevada.