(Vídeo) Un youtuber argentí adverteix del descontrol amb els aspirants a temporer del Principat

Andorra la VellaSembla que la tendència dels youtubers llatins que instaven als compatriotes a anar a Andorra s'està revertint i ara estan optant per un missatge carregat de realisme: que la situació que es viu aquest any al Principat en relació amb els temporers és molt diferent de la d'anys anteriors. Un altre youtuber argentí ha decidit, en un acte de responsabilitat, informar a les persones que volen treballar a Andorra durant la temporada d'hivern que el preu de l'habitatge pràcticament mata l'atractiu que abans hi havia.