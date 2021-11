El VideSport oferirà roba d’esportistes professionals i de col·leccionisme

La MassanaLa 2a edició del VideSport se celebrarà aquest cap de setmana, 13 i 14 de novembre, a les sales de la Closeta. El VideSport és un mercat de segona mà de roba i material esportiu que s’organitza just abans de la temporada d’hivern, i on es pot trobar molt material d’esquí. Però com apunta el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, “al país hi ha molta afició als esports i per això al VideSport hi trobarem des de material de submarinisme, vela o bicicleta. El més important és donar una segona vida al material que ja no necessitem”.

El mercat comptarà amb divuit estands, quatre més que la primera edició, que va tenir lloc al 2019. L’any passat es va ajornar a causa de la pandèmia. Hi participaran tres clubs i quinze particulars. En aquesta segona edició es torna a comptar amb el Bàsquet Club Morabanc Andorra. El seu director de Comunicació, Gabriel Fernández, afirma que “en un club com el nostre es genera un gran excedent de roba que no s’ha arribat a utilitzar. Però continuen sent samarretes xules que poden interessar a molts”. A més, a l’estand del Morabanc també hi haurà peces de col·leccionista, ja que s’hi podran trobar samarretes utilitzades pels jugadors del club en diferents competicions. Un altre al·licient és que les cinquanta primeres vendes s’emportaran de regal una entrada pel partit de dissabte.

A banda del Morabanc, també serà present al VideSport un altre club, Andona, centrat sobretot en la pràctica de la bicicleta, tot i que també hi ha secció d’esquí de muntanya i travesses a peu. A la parada s’hi podrà trobar material aportat per ciclistes professionals. El tercer club que muntarà estand és el Centre Esportiu d’Anyós, que portarà tant material esportiu com roba de gimnàs.