Una vintena de policies es formen en detecció de documents falsos

Escaldes-EngordanyUna vintena de comandaments, agents i personal administratiu de la policia, i inspectores i agents de l'administració adscrits al servei d'Immigració han rebut aquesta setmana una formació centrada en la detecció de documents inautèntics. Segons informen des del cos d'ordre, el curs, impartit a un total de 22 persones, quinze de les quals policies, s'ha dut a terme en dues jornades de la mà de formadors de la PoliceNationale francesa gràcies a la col·laboració entre els dos països.

Així doncs, el curs ha consistit a conèixer amb detall les marques de seguretat de diferents documents d'identitat, passaports, permisos de conduir i altres, així com les diverses eines per identificar-les i detectar possibles fraus. A través de múltiples exemples, els alumnes també han vist quins són els tipus de falsificacions més habituals per poder-les descobrir amb més celeritat.

La formació és un dels pilars pels membres de la policia, fonamental en el desenvolupament de la seva activitat per poder garantir de la seguretat de la ciutadania. Els diplomes han estat lliurats aquest dimecres a l'edifici administratiu de l'Obac.