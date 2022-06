Les visites de familiars als presos de la Comella s'amplien al cap de setmana

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 19 de juny de 2012, va ser notícia...

El Departament d’Institucions Penitenciàries ha decidit ampliar les visites de familiars als interns del Centre de la Comella. La principal novetat, segons informa el Govern en un comunicat, serà l’ampliació al cap de setmana de les comunicacions entre els familiars i els interns privats de llibertat, una mesura que ja serà d’aplicació els vinents 23 i 24 de juny.

El Govern ha indicat que s’ha creat una unitat específica d’atenció al públic que s’ocuparà de la gestió de les visites de dilluns a diumenge. La direcció d’Institucions Penitenciàries ha subratllat que amb la reestructuració es busca que l’atenció sigui 'més eficaç'. La decisió va en línia amb les recomanacions efectuades tant pel Raonador del Ciutadà com per la Comissió per a la Prevenció de la Tortura, organisme del Consell d’Europa, que va realitzar una visita el novembre del 2011 per avaluar les condicions de detenció a Andorra.