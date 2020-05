Les visites als pisos, limitades a una sola persona i sempre amb cita prèvia

El Col·legi professional d'agents i gestors immobiliaris d'Andorra ( AGIA) ha llençat una guia de bones pràctiques on expliquen els diferents protocols que s'hauran d'aplicar després de la represa del sector d'aquest dilluns passat. Aquesta guia explica des de les mesures al centre de treball com les quines s'hauran de seguir a l'hora de fer les visites als pisos. En aquest sentit, el document que ha fet públic el col·legi estableix que les visites a immobles s'hauran de fer amb una sola persona, qui serà la que acompanyarà al client durant la visita, seran sempre amb cita prèvia avisant amb temps i serà necessari l'ús de mascareta i guants. També expliquen que s'haurà de mantenir una distància de seguretat de dos metres i només utilitzar els ascensors en cas de necessitat. Finalment, l'immoble que s'ha de visitar haurà d'estar prèviament ventilat amb totes les portes obertes i s'ha d'evitar tocar res.

Aquesta guia de bones praxis també específica les mesures dins dels centres de treball com poden ser les immobiliàries. El text recopila que a les oficines, les tasques i les entrades i sortides s'han de planificar entre els treballadors perquè sempre es pugui garantir aquest distanciament social de dos metres. Per tant, perquè no hi hagi una aglomeració de persones en aquests indrets, des del col·legi recomanen calcular l'aforament màxim de l'indret en funció de la superfície i senyalitzar-ho a la porta d'accés de forma visible. A més, la mateixa empresa serà la que haurà de facilitar equips de protecció individual als treballadors quan l'espai sigui compartit.

Finalment, des del col·legi també aconsellen a les empreses que facin un pla de contingència identificant el risc d'exposició al virus, així com protocols per a la protecció dels empleats.