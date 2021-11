Vist que Europa torna a ser l'epicentre de la covid, creus que Andorra hauria de restringir l'accés al país al turista que no disposi de certificat de vacunació?

Ara que Europa torna a ser l'epicentre de la covid, molts països tiren endavant mesures restrictives i discriminen entre qui té el certificat covid o ha passat la malaltia i qui no el té. L’evolució del nombre de casos positius de covid a Andorra s’havia mantingut a ratlla -per sota dels 15 o 20 diaris- des de la segona meitat de l’estiu i fins fa poc, fins a la meitat d’octubre. Fa un mes que en les gràfiques de seguiment que setmanalment difon Govern, la línia que marca l’evolució de casos positius va començar a pujar i, en tres setmanes, s’ha passat a detectar-ne entre 30 i 60 casos, en una situació similar a la de l’inici de l’estiu, quan encara hi havia un percentatge alt de la població sense vacunar. Com és evident, un increment de la detecció de casos s’ha traduït en un augment els casos actius. Aquest dilluns s’han sobrepassat, després d'unes setmanes de calma, els 300 malalts de covid al país. Aquesta progressió ha estat molt ràpida: fa un mes, la setmana del 17 d’octubre hi havia menys d’una cinquantena de casos actius. La setmana del 7 de novembre ja es passava dels 200. I en els darrers set dies s’han afegit un centenar d’infectats més.