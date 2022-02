A vista de dron, de FEDA

Andorra la VellaFEDA ha incorporat l'ús de drons per a les tasques de manteniment i control de les línies amb la voluntat de continuar el camí cap a la digitalització i la sostenibilitat. Es tracta d'una nova eina que permet a la companyia minimitzar les operacions que abans requerien un volum de persones i de mitjans molt important i que actualment faciliten les actuacions que es duen a terme setmanalment. Fins ara, tots els treballs en alçada que havien de realitzar els tècnics requerien l'ús d'un helicòpter i es feien una vegada a l'any. L'entrada en joc del dron permet fer més manteniments i de més qualitat.

Segons explica el responsable de projectes d'enginyeria de FEDA, Òscar Navarro, al llarg del 2021 ja es van dur a terme diverses proves pilot amb el giny i, després dels resultats satisfactoris obtinguts, s'ha decidit incorporar l'eina definitivament. Els tècnics realitzen de dos a tres vols per setmana, tot i que es poden incrementar en cas que hi hagi avaries. Amb l'helicòpter cada operació "requeria uns tres dies de feina", un termini que s'ha vist fortament reduït, ja que amb el dron cada actuació no s'allarga més de 15 o 20 minuts. A més a més, el nou servei "és més eficient i menys contaminant".

El canvi de model també contribueix a augmentar la seguretat dels treballadors, donat que amb anterioritat era necessari apropar-se a les instal·lacions deixant-les sense tensió. "Actualment, ja no ens fa falta, les operacions són més segures i fàcils i les podem fer en un curt termini de temps", exposa Navarro. De fet, cada bateria té una autonomia d'uns 30 minuts, tot i que es pot substituir successivament fins a arribar "a fer moltes hores de vol al dia".

Fins al moment són dos els tècnics de FEDA que estan formats per a utilitzar el dron. Tot i això, i "veient la importància que està tenint en totes aquestes tasques de manteniment que fem, segurament hi haurà més persones formades en el futur". Més endavant està previst incorporar ginys propis que permetin fer termografies i avançar-se a possibles avaries, ja que els que s'usen en l'actualitat són propietat d'una empresa externa.

A banda del manteniment d'infraestructures i d'edificis, el dron afavoreix el seguiment de les línies per controlar que no hi hagi vegetació dins del perímetre de seguretat, i també es fan altres tasques de fotogrametria i part de topografia. Actualment, FEDA treballa en la revisió de la línia de la Massana, que entra dins del projecte de les noves línies que s'estan readaptant aquest any des de la companyia.