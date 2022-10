Vitalic, Cosmic Boys, Folamour i Jennifer Cardini, entre altres, formaran part del cartell de l'Hibernation 2023

Andorra la VellaHibernation ha anunciat a les seves xarxes els caps de cartell per al proper festival, que ja tenia 300 entrades venudes abans de la publicació. Una celebració per la qual resten cinc mesos i que tindrà tres escenaris, una edició limitada de preus especials per a residents i busos de tornada per aquells que són de les parròquies més allunyades.

El festival comptarà amb Vitalic, Cosmic Boys, Folamour i Jennifer Cardini, a més de Space92, Pablo Bozzi, Fiorella i la resident Patricia Mantovani.