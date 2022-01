Viva Girls porta per primera vegada a Andorra la música tradicional xinesa per celebrar l'any del drac

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 23 de gener de 2012, va ser notícia...

Les dotze components del grup Viva Girls han arribat aquest dilluns a la tarda a Andorra, on dimarts oferiran un concert per commemorar l'any nou xinès dedicat al drac. Per a l'ocasió han preparat tretze números interpretats amb instruments tradicionals xinesos amb músiques molt conegudes tant al seu país com internacionalment. Les Viva Girls han pogut visitar la Casa de la Vall i s'han mostrat gratament sorpreses pel paisatge i la gent d'Andorra.

La música tradicional xinesa arriba per primera vegada a Andorra de la mà de les Viva Girls, un grup de dotze noies que interpreten cançons molt conegudes tant al seu país com internacionalment amb instruments tradicionals xinesos com la Pipa o l'Erhu.

Segons ha informat la coordinadora del Departament d'Afers Bilaterals i Consulars, Maria Noguer, aquest esdeveniment és producte de la trobada que van mantenir al setembre el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, amb una delegació del govern xinès. Una mostra de les bones relacions 'no només polítiques sinó també culturals, econòmiques i turístiques', entre ambdós països, ha indicat Noguer.

L'objectiu, a més de descobrir els sons d'orient i apropar la cultura xinesa als andorrans, és que aquest grup també es converteixi en ambaixador d'Andorra a la Xina després del seu pas pel Principat.

El concert, que tindrà lloc aquest dimarts a les 21.30 hores a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, servirà per celebrar l'entrada de l'any nou xinès, que enguany és l'any del drac; l'únic animal imaginari del calendari xinès i símbol del país que aporta força, salut i bona sort, com han explicat el director de l'oficina municipal de Cultura de Pekin, Sun Bo, i el responsable de l'oficina cultural de l'ambaixada de la República Popular Xinesa ubicada a Madrid i acreditada a Andorra, Wang Hao.

Les Viva Girls es van constituir com a grup al 2009 i les seves dotze integrants ronden els 20 anys. És considerada la formació femenina amb la qualificació acadèmica més alta de la Xina, ha afirmat la directora de Promoció Cultural i Política Lingüística, Montse Planelles, i la majoria d'elles toquen el seu instrument des de que tenien tan sols 4 anys.

L'acte s'emmarca dins d'una gira per 144 ciutats de més de 80 països i presentarà 13 obres que fusionen la sonoritat dels instruments tradicionals xinesos amb un repertori de música contemporània xinesa i internacional. A més, segons ha avançat Bo, s'estrenarà una peça basada en un poema tradicional del seu país i s'afegirà una cançó titulada Aires de Bohemia, amb una música molt familiar per als espanyols i andorrans. L'entrada és lliure però l'aforament és limitat, pel que es recomana acudir-hi amb temps.

Pel que fa la impressió que les autoritats xineses i les mateixes integrants del grup s'han endut del Principat, en general han destacat la 'bellesa dels paisatges i l'amabilitat de la seva gent'. Les Viva Girls han pogut gaudir d'una visita a la Casa de la Vall aquest dilluns a la tarda, on han pogut apropar-se a la història d'Andorra.

Per últim, tant des de la delegació xinesa com des de les responsables de cultura andorranes, s'ha mostrat una volutat de seguir cooperant i dur a terme intercanvis en diversos àmbits. Tot i que no hi ha res concretat, Wang Hao ha assegurat que des de l'ambaixada xinesa a Espanya es treballa per fomentar que els turistes xinesos visitin també el Principat.