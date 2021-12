Vives beneeix l'església de Sant Iu com a temple 'obert a tothom'

Sant Julià de LòriaFa 10 anys, el 10 de desembre de 2011, va ser notícia...

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, ha beneït, aquest dissabte, l'església de Sant Iu al quart d'Auvinyà, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. La construcció de l'Església ha estat iniciativa de la família Fité però, Vives ha destacat que 'no és una església privada sinó una capella oberta a tothom del principat d'Andorra'. El 19 de maig de cada any –la diada commemorativa del Sant- es farà una celebració presidida pel rector de Sant Julià.

En un acte solemne l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, acompanyat del rector Pepe Chisvert i d'altres representants del bisbat d'Urgell, ha inaugurat amb una benedicció l'església de Sant Iu al quart d'Auvinyà, a la parròquia de Sant Julià. Vives ha qualificat de 'molt lloable' la iniciativa de la família Fité que ha tirat endavant la construcció de la capella juntament amb tots els promotors del quart. L'arquebisbe d'Urgell indicat que 'és un nou centre de culte fet amb qualitat, amor i bellesa' i ha volgut posar de manifest que serà un lloc obert a tots els cristians i no només d'ús privat o exclusiu per als veïns del quart, sinó amb 'un sentit ampli, com totes les altres esglésies que són la casa de tots, de Déu i dels homes'.

L'arquebisbe ha destacat que la inauguració ha coincidit amb el dia de la declaració Universal dels Drets Humans del 1948 de manera que no només és un dia significatiu pels creients sinó també per 'tots els homes i dones de bona voluntat perquè és un dia que ens recorda l'orientació bona de servir a les persones i a la seva dignitat'.

D'altra banda, Vives ha felicitat els cònsols electes per Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil i Manel Torrentallé, que han assistit a l'acte i ha fet extensible l'enhorabona als cònsols de totes les parròquies i als consellers que van sortir elegits en les passades eleccions del quatre de desembre. Respecte a l'alta abstenció que va marcar aquests comicis, el copríncep d'Andorra ha demanat 'no perdre el sentit participatiu' i ha instat a promoure el vot 'conscient i lliure' ja que 'la democràcia l'hem de fer entre tots perquè està inscrit en les arrels més profundes del poble andorrà', ha dit. Amb tot, Vives ha insistit en què 'quan més alta sigui la participació millor perquè això voldrà dir que tots tenim interès'.

En acabar la benedicció, l'arquebisbe ha descobert una placa commemorativa per deixar constància de la inauguració del temple i ha recordat que el 19 de maig de cada any, diada commemorativa de Sant Iu, es farà una celebració a la capella presidida pel rector de Sant Julià.