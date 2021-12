Vives destaca que Andorra és “fidel a les seves tradicions i fa costat als seus coprínceps”

La Seu d'UrgellJoan-Enric Vives, Arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, ha destacat aquest dijous, durant la tradicional recepció nadalenca que cada any celebra al palau Episcopal, la “bona relació” que hi ha entre les autoritats del Principat i l'església catòlica. La recepció d'enguany ha estat marcada per l'absència del cap de Govern, Xavier Espot, qui aquest mateix dijous ha anunciat que inicia un període de confinament per haver donat positiu per covid. La delegació andorrana, formada per una trentena d'autoritats, l'ha encapçalada la síndica general, Roser Sunyé. “Deixeu que m'uneixi als precs del papa Francesc perquè tot el món i totes les diòcesis acollim, autoritats i església, els refugiats amb major responsabilitat. Mitjans econòmics centrats en processos de migració ordenats, que permetin fer viable el seu projecte de vida. També a Andorra hi estem col·laborant, tenim aquesta realitat de famílies que han vingut i que han estat molt ben acollides, de bona col·laboració entre les autoritats andorranes i l'església catòlica”, ha destacat el copríncep.

Vives ha iniciat el discurs amb un record per a les víctimes de la pandèmia i també per al personal sanitari, “tan estressat” com a conseqüència la pressió hospitalària provocada pels contagis de covid: “Revivim l’absència de tantes persones estimades que avui no ens poden acompanyar, perquè ja no hi són, i descansen en el Senyor. A tots ells els adrecem una pregària i un record molt especial, amb la confiança de tornar-nos a retrobar algun dia i abraçar-nos novament en la festa eterna que Jesús, naixent a Betlem, ens vingué a portar”.

Durant el discurs, que ha durat 18 minuts, el corpíncep episcopal ha insistit en promoure els valors de la solidaritat: “Hem de continuar treballant amb renovada confiança per impedir deixar ningú enrere: solidaritat vers els pobres, els immigrants i amb els qui ens costa mirar a la cara” i en els lligams entre Andorra i els seus coprínceps: “Andorra, fidel a les seves tradicions i fent costat als seus Coprínceps, s’aplega aquests dies per celebrar aquestes festes entranyables”.

Vives ha incidit en la “bona relació” existent entre les autoritats andorranes i l'església catòlica, i ha posat l'exemple de la coordinació entre les institucions del país i la comunitat de Sant Egidi, que ha fet possible l'arribada al Principat de tres famílies de refugiats sirians en els darrers tres anys. “El nou any, que ens serveixi per continuar avançant en tant projectes i necessitats del nostre país: la integració dels nouvinguts a Andorra, l'acollida d'immigrants i de refugiats, la col·laboració estreta amb els nostres veïns així com la preocupació solidària de tants països pel canvi climàtic”, ha manifestat.

Enguany, a causa de la situació actual, l'acte, que ha durat mitja hora, s'ha realitzat de manera restrictiva en el nombre de convidats i en les mesures de distanciament social. Pel que fa a les persones assistents s’ha restringit a una trentena. Vives ha saludat un per un els convidats. Entre els més destacats hi havia Enric Casadevall, president del CGPJ; el cap de gabinet del copríncep francès, Pascal Escande, els cònsols Conxita Marsol, Josep Àngel Mortés, Josep Majoral i Laura Mas. Els ministres Josep Maria Rossell, Jordi Gallardo i Èric Jover. Els presidents del grups parlamentaris, Ferran Costa, Carles Ensenyat, Josep Pintat, i la presidenta suplent del PS, Susanna Vela. La subsíndica general Meritxell Palmitjavila i l'ambaixador espanyol, Àngel Ros.

L'acte ha acabat, després del discurs del copríncep, amb la interpretació de tres temes musicals, per part de la violoncel·lista de l'ONCA, Mireia Planas.