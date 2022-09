Vives i Jordana, als funerals d'estat per la reina Elisabet II

LondresL’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives i Sicília, ha assistit, acompanyat de l'ambaixador d'Andorra davant del Regne Unit i Irlanda del Nord, Carles Jordana, als funerals d'estat per la reina d'Anglaterra, Elisabet II, que han tingut lloc a Westminster Abbey, Londres. Amb aquesta presència, per invitació de Carles III, el copríncep episcopal i el Govern han volgut expressar "el respecte i estima dels andorrans per la reina difunta i pel poble britànic, amb qui existeixen importants vincles d'amistat i cooperació", indiquen des del Bisbat d'Urgell. En el marc d’aquest funeral el copríncep episcopal ha pogut saludar el copríncep francès, Emmanuel Macron, així com d’altres mandataris i l’arquebisbe Paul Gallagher, de la secretaria d’Estat de la Santa Seu.